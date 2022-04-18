Дівчинка з Бережан за три дні зібрала 26 000 гривень на тепловізор бійцям

Юна жителька Бережан Марічка Підфігурна за три дні акції назбирала майже 26 тисяч гривень бійцям на тепловізор.

Дівчинка продавала свої іграшки і книжки, щоб назбирати гроші на тепловізор для військових. Також Марічка продавала патріотичні аксесуари, які виготовила з мамою, повідомляє Суспільне.

За словами Марічки Підфігурної, цін на товари вона не встановлювала, люди платили за товар скільки вважали за потрібне.

Мама дівчинки розповіла, що здебільшого покупці обирали патріотичні прикраси і лозу.

“Вдалося продати багато, але залишилися ще іграшки і книжки. Іграшки безкоштовно віддадуть дітям, а книги – у міську бібліотеку”, – каже матір Марічки.

Нагадаємо, продавати дівчинці допомагали батьки. Місце торгівлі облаштували у центрі міста, біля магазину, де працює її мама. Кошти, які зібрала дитина, передадуть у волонтерський штаб. За словами дівчинки, вона вирішила почати збір коштів, коли побачила схожу акцію дітей з Харкова.

“Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки і захотіла долучитися, ми збирали гроші військовим на тепловізор”, – розповідає Марічка.

Як розповіла волонтерка Наталія Беш, окрім цієї акції, дівчинка допомагає дорослим пакувати для військових печиво, пиріжки і вареники.