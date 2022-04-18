Юна жителька Бережан Марічка Підфігурна за три дні акції назбирала майже 26 тисяч гривень бійцям на тепловізор.
Дівчинка продавала свої іграшки і книжки, щоб назбирати гроші на тепловізор для військових. Також Марічка продавала патріотичні аксесуари, які виготовила з мамою, повідомляє Суспільне.
За словами Марічки Підфігурної, цін на товари вона не встановлювала, люди платили за товар скільки вважали за потрібне.
Мама дівчинки розповіла, що здебільшого покупці обирали патріотичні прикраси і лозу.
“Вдалося продати багато, але залишилися ще іграшки і книжки. Іграшки безкоштовно віддадуть дітям, а книги – у міську бібліотеку”, – каже матір Марічки.
Нагадаємо, продавати дівчинці допомагали батьки. Місце торгівлі облаштували у центрі міста, біля магазину, де працює її мама. Кошти, які зібрала дитина, передадуть у волонтерський штаб. За словами дівчинки, вона вирішила почати збір коштів, коли побачила схожу акцію дітей з Харкова.
“Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки і захотіла долучитися, ми збирали гроші військовим на тепловізор”, – розповідає Марічка.
Як розповіла волонтерка Наталія Беш, окрім цієї акції, дівчинка допомагає дорослим пакувати для військових печиво, пиріжки і вареники.