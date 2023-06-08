У Тернополі діти продавали солодощі та лимонад, аби зібрати кошти для Збройних сил України. Хлопці і дівчата приготували смаколики власноруч.

До благодійної справи долучилася школярка Діана. Дівчина разом з подругами приготувала печиво.

«Зараз дуже багато людей волонтерять, ми також хотіли долучитися. Особисто я готувала печиво. Багато наших друзів підтримали цю ідею. Також приготували смаколики, зробили лимонад. Приємно, що люди підходять, купують. Всі гроші, які ми отримаємо, передамо на потреби наших захисників. Думаємо, що будемо далі продовжувати такі акції, наші військові потребують підтримки».

Підтримали школярів також і патрульні поліцейські. Вони купили у дітей солодощі та передали гроші для українських захисників.