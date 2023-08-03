Дівчатка і хлопці із села Білявинці Бучацької громади під час літніх канікул вирішили допомогти військовим.

З допомогою батьків вони виготовили квас, який продавали біля дороги, що веде до Зарваниці. Таким чином заробили 11 тисяч гривень. Кошти передали військовим.

Про велику справу маленьких українців розповіли на сторінці Волонтери Бучаччини.

“Дівчатка і хлопці з с.Білявинці, під час літніх канікул не змогли байдикувати, вирішили допомогти військовим. За підтримки своїх батьків, організувалися і власними руками зробили багато смачненького квасу. Стали обабіч дороги, яка веде до Зарваниці, з неабияким переживанням щоб квас довше залишався прохолодним, і з великою надією, що їм вийде продати хоч кілька келихів.

І в них все вийшло – люди почали купувати і смакувати створену дітьми продукцію.

Щастю не було меж, це була маленька дитяча перемога, та пристойний внесок для військових – вони напрацювали 11 000 грн.

Щиро вдячні вам діти, що розумієте наскільки важлива підтримка збройних сил у цей складний час. Дякуємо за допомогу, і пишаємось, що у нас ростуть такі кмітливі, цілеспрямовані, вмотивовані українці. Слава Україні!”.