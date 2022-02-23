Діти ховалися у підвалі: окупанти знову обстріляли дитсадок на Донеччині. ВІДЕО

Поліція зафіксувала на Донеччині наслідки обстрілів із боку російських найманців.

Зокрема, було обстріляно дитсадок у Зеленопіллі, а в селі Миколаївка внаслідок розриву снаряда поранено жінку, передає Інтерфакс.-Україна

“Окупаційні війська обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряда в будинок поранено мирну мешканку. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції”, – повідомляє поліція Донецької області.

Правоохоронці зазначили, що відстань від с. Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування – 5 км.

“Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися в підвалі разом із вихователями, забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя”, – йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

За фактами порушено кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).