Ділки за 3000 доларів виготовляли документи про непридатність до військової служби і зняття з обліку

Посвідчення про визнання непридатними до військової служби, документи про зняття з військового обліку та довідки ВЛК – усе це виготовляли для чоловіків призовного віку члени організованої групи.

Їх під час отримання грошей за черговий пакет документів затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини. Усе проходило під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Ще в серпні 2022 року тернополянин організував бізнес на ухилянтах. У спільники взяв трьох знайомих та працівника центру комплектування. Аби бізнес приносив гроші, кожен виконував чітко поставленні завдання.

Щоб зайвий раз не потрапляти в поле зору, вони винайняли у Тернополі на Східному масиві нежитлове приміщення й облаштували там офіс. Перш ніж розпочати роботу, виготовили необхідні печатки та штампи, а після цього члени групи створили електронні адреси, куди клієнти скидали свої особисті дані.

Організатор шукав клієнтів, спільники оформляли документи. Консультував у заповненні бланків офіцер ТЦК.

Свої послуги оцінювали в 3000 доларів США. Документи на гроші обмінювали на нейтральній території – в одному із спортивних залів обласного центру.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що за 11 місяців підозрювані виготовили понад 30 документів для безперешкодного виїзду ухилянтів за кордон. Частина з них встигла скористатися можливістю, а інших, при спробі перетину кордону, затримали силовики.

Зловмисникам слідчі оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів та частина 3 статті 358 – підроблення офіційних документів, вчинене повторно, організованою групою.

Чоловікам загрожує від семи до дев‘яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.