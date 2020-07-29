За результатами проведеного опитування від Соціальної групи «Рейтинг» серед мешканців Тернополя, стан в місті оцінюється краще за ситуацію в країні, а у порівнянні із минулим роком оцінки щодо загальномісцевої ситуації – покращилися.

Діяльність очільника Тернополя Сергія Надала позитивно оцінюють 78% опитуваних.

Серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є Сергій Надал, якого готові підтримати 66,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Рейтинг інших кандидатів – значно нижчий.

Моделювання другого туру виборів показало, що за умови виходу до нього Сергія Надала та інших потенційних кандидатів, діючий очільник міста отримав би перемогу.

Опитування пройшли 800 мешканців Тернополя віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%.