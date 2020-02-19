18 лютого – п’ята річниця Дебальцевских подій. Відхід українських підрозділів, які утримували так званий Дебальцевський виступ, розпочався в ніч із 17-го на 18 лютого.

У результаті операції плацдарм залишили близько двох з половиною тисяч українських силовиків. Це вперше проводилась операція, коли така значна кількість військ виводилась з одного району. З нагоди цього дня у Тернополі відбулися поминальні заходи та панахида за світлу пам’ять загиблих. Спільною молитвою героїв Дебальцевських подій вшанували представники місцевої влади, духовенство, матері загиблих, воїнство, представники громадських організацій та небайдужі жителі міста.

– Одвіку у важкі години для рідної землі українці виявляли чудеса мужності та відваги, героїзму та самопожертви! Саме у дні воєнних випробувань народжуються справжні герої. Мужні вояки протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи кожен клаптик Української землі.Слава тим легендарним захисникам, хто живим вийшов із справжнього пекла. Ви пережили важкі і виснажливі бої та, на жаль, сум та біль від втрати побратимів.Розглядаючи Дебальцевську операцію, експерти називають її стратегічною. Вона вплинула на хід всієї АТО та ООС. Противник настільки був виснажений, що до цього часу не спромігся на ніякі активні бойові дії. Йому були заподіяні такі втрати, що не дозволили вести наступальні акції. Задум його щодо наступу на Артемівськ, Краматорськ, Харків був зірваний, розширення контрольованих територій неможливе.Тож схиляємо голови перед вашим подвигом. І нинішні й наступні покоління вдячні вам за можливість жити у вільній суверенній державі, а не під чоботом російського агресора, – звернувся до присутніх голова обласної ради Віктор Овчарук.