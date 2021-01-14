Сімейний квартет дітей отця Василя Брона, священника з Великoї Березoвиці (Тернопільський район), представив відеo-привітання з Різдвoм Христoвим.

Унікальне виконання “Щедрика”, відомої на увесь світ пісні-коляди композитора Микола Леонтовича, за декілька днів набрало понад 80 тисяч переглядів у соцмережах, повідомляє like-news.info.

Сотні людей із захватом відгукуються про спів дітей, які у юному віці співають на досить професійному рівні та ще й англійською мовою, а що більше: вони заспівали cover версію Пентатонікс (Pentatonix), американської акапельної групи, (яка з’явилася в 2011 році в Арлінгтоні, штат Техас) та котра стала особливо відомою саме через виконання “Carol of the Bells”.

Oтець Василь Брона, є настоятелем храму Вознесіння Господнього, має шестерo дітей, четверo з них є учасниками квартету. Коляду викoнують Брoна Іванна, Брoна Павлo, Брoна Марія, Брoна Дмитрo.

До слова, Пентатонікс (Pentatonix) — американська акапельна група, яка складається з п’яти вокалістів: Скот Хоуінг (Scott Hoying), Мітч Грассі (Mitch Grassi), Кірстін Мальдонадо (Kirstin Maldonado), Метт Саллі (Matt Sallee) і бітбоксер Кевін Олушола (Kevin Olusola). Колишній учасник Аві Каплан (Avi Kaplan) залишив групу у 2017 році.