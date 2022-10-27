Десятки рятувальників, пожежні автомобілі і потяг: що коїлося на залізничному вокзалі у Тернополі. ФОТО, ВІДЕО

25 жовтня співробітники Головного управління ДСНС України у Тернопільській області провели тактико-спеціальні навчання на території Тернопільського залізничного вокзалу.

Захід організовано з метою вдосконалення тактичного мислення начальницького складу, оцінки обстановки, що склалася на пожежі, розрахунку необхідних сил та засобів, тренування практичних навичок особового складу пожежно-рятувальних підрозділів у виконанні оперативної задачі з гасіння пожежі, дотримання вимог безпеки праці та злагоджених дій номерів оперативного розрахунку.

Згідно з тактичним задумом на горищі правого крила вокзалу виникла пожежа. Про умовну надзвичайну подію працівники залізниці повідомили за телефоном «101» рятувальників, сповістили керівництво об’єкту та провели оповіщення та евакуацію обслуговуючого персоналу й відвідувачів.

Співробітники ДСНС організували розвідку, здійснили розстановку сил і засобів, передбачених для ліквідації такого роду надзвичайних подій та провели ліквідацію пожежі. Для координації усіх дій під час гасіння умовної пожежі розгорнули оперативний штаб. Всього в навчаннях взяли участь 40 осіб з числа особового складу підрозділів тернопільського гарнізону, 7 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, додатково залучено пожежний потяг АТ «Укрзалізниця» зі станції Тернопіль.

Керував навчаннями заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Юрій Берестецький. Підбиваючи підсумки заходу, він вказав на основні аспекти при проведенні аварійно-рятувальних робіт на подібних об’єктах та наголосив на необхідності тісної та злагодженої взаємодії між усіма спеціалізованими службами цивільного захисту, для забезпечення максимальної безпеки людей. Він відзначив, що такі навчання допомагають відпрацьовувати стратегію та тактику реагування на надзвичайні події та дозволяють підтримувати сили та засоби Служби порятунку в підвищеній готовності до реагування на випадок надзвичайних ситуацій різного характеру.

Джерело: управління ДСНС