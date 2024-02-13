Десять тисяч гривень давав п’яний водій патрульним, аби його не оштрафували

За нескладання протоколу про вчинення адмінправопорушення за керування автівкою напідпитку чоловік запропонував поліцейським 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Під час патрулювання співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м. Тернопіль зупинили водія автомобіля «Ford Sierra» за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні поліцейські помітили, що керманич має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Працівники поліції запропонували чоловіку пройти тест на освідування на місці зупинки, на що він погодився. Результат виявився позитивним — 0,6 проміле.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій запропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі десять тисяч гривень. Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, згідно з ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Проте попередження він проігнорував та наполягав на своїй пропозиції.

Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події поліцейські.

Правопорушник – 33-річний житель Тернопільського району.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди слідчі розпочали кримінальне провадження (ч. 1 ст. 369 ККУ). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також на чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).