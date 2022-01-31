Десять кримінальних проваджень: тернополянин впустив у хату рецидивістку, яка його обікрала

Увійшовши в довіру, зловмисниця винесла з квартири жителя обласного центру два мобільні телефони та банківську картку.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 59-річний житель обласного центру із заявою про крадіжку. Зі слів чоловіка, деякий час він спілкувався з молодою жінкою, котра приходила до нього додому. Та одного дня зловмисниця пішла з чужої квартири не з порожніми руками – прихопила два мобільних телефони та банківську картку. Згодом тернополянин дізнався, що понад двадцять тисяч, які були на рахунку, його знайома теж привласнила.

Поліцейські встановили особу крадійки, адже потерпілий знав тільки її ім’я. Виявилося, 30-річна тернополянка вже не вперше порушує закон – щодо неї розпочато близько десятка кримінальних проваджень за майнові злочини.

Відомості за фактом крадіжки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вирішується питання щодо оголошення підозри за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.