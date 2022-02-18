Кожній господині хочеться, щоб все на кухні виглядало стильно – від техніки до посуду. Читайте статтю, щоб дізнатися, як недорого облагородити простір і чому склянки з подвійними стінками на Мир Посуды – перший крок до бездоганного смаку.
Найкращі варіанти склянок для вашої кухні
Для повсякденного використання достатньо придбати лише кілька видів келихів, щоб і себе порадувати, і гостей здивувати:
- «флюте» – келих для шампанського на довгій ніжці;
- винні келихи – для напоїв з білого та червоного винограду, відмінні за формою;
- «рокси» – склянки для віскі, джину, рому та інших міцних напоїв;
- «сніфтери» – келихи для коньяку на короткій ніжці;
- «хайболи» – високі склянки для коктейлів, соку, газованих напоїв або води;
- чашки для чаю, кави та інших гарячих напоїв.
Додатково варто звернути увагу на склянки з подвійними стінками – нове слово в світі барного посуду. З них можна пити абсолютно все:
- чай або каву;
- вино і коктейлі на його основі;
- лимонади та соки;
- пиво і сидр.
Вони не пропускають тепло, зберігають холод, легкі за вагою і неймовірно стильні – набагато цікавіші за звичні моделі.
Які переваги є у склянок з подвійними стінками?
Перш за все, їх можна використовувати для розігріву їжі у мікрохвильовці або для охолодження напоїв у холодильнику – такі склянки не бояться жодної температури. Крім того, виробник наголошує на декількох інших перевагах:
- склянки добре зберігають тепло, наче термос, за рахунок простору, що утворюється між стінками;
- використовуючи таку склянку, ви ніколи не зможете обпектися, бо зовнішні стінки завжди холодні;
- чашку з такого скла неможливо подряпати або зіпсувати – матеріал дуже міцний;
- ви можете очищувати склянки від забруднень вручну або за допомогою посудомийної машинки;
- такий посуд ідеально підходить для різних напоїв, бо не вбирає в себе сторонні запахи.
Не дивлячись на низку позитивних характеристик, склянки з подвійними стінками треба обережно зберігати – ставити можна тільки поруч, а не одна на одну. Якщо ігнорувати цю пораду, вони можуть прослужити менше. Склянку з гарячим напоєм не можна ставити у холодильник, бо різкий перепад температури погано позначиться на матеріалі посуду. Боросилікатне скло, з якого зроблені склянки, є безпечним, надійним та міцним матеріалом. При нагріванні від не виділяє токсини, що є дуже важливим показником якості.
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