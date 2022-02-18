Кожній господині хочеться, щоб все на кухні виглядало стильно – від техніки до посуду. Читайте статтю, щоб дізнатися, як недорого облагородити простір і чому склянки з подвійними стінками на Мир Посуды – перший крок до бездоганного смаку.

Найкращі варіанти склянок для вашої кухні

Для повсякденного використання достатньо придбати лише кілька видів келихів, щоб і себе порадувати, і гостей здивувати:

«флюте» – келих для шампанського на довгій ніжці;

винні келихи – для напоїв з білого та червоного винограду, відмінні за формою;

«рокси» – склянки для віскі, джину, рому та інших міцних напоїв;

«сніфтери» – келихи для коньяку на короткій ніжці;

«хайболи» – високі склянки для коктейлів, соку, газованих напоїв або води;

чашки для чаю, кави та інших гарячих напоїв.

Додатково варто звернути увагу на склянки з подвійними стінками – нове слово в світі барного посуду. З них можна пити абсолютно все:

чай або каву;

вино і коктейлі на його основі;

лимонади та соки;

пиво і сидр.

Вони не пропускають тепло, зберігають холод, легкі за вагою і неймовірно стильні – набагато цікавіші за звичні моделі.

Які переваги є у склянок з подвійними стінками?

Перш за все, їх можна використовувати для розігріву їжі у мікрохвильовці або для охолодження напоїв у холодильнику – такі склянки не бояться жодної температури. Крім того, виробник наголошує на декількох інших перевагах:

склянки добре зберігають тепло, наче термос, за рахунок простору, що утворюється між стінками;

використовуючи таку склянку, ви ніколи не зможете обпектися, бо зовнішні стінки завжди холодні;

чашку з такого скла неможливо подряпати або зіпсувати – матеріал дуже міцний;

ви можете очищувати склянки від забруднень вручну або за допомогою посудомийної машинки;

такий посуд ідеально підходить для різних напоїв, бо не вбирає в себе сторонні запахи.

Не дивлячись на низку позитивних характеристик, склянки з подвійними стінками треба обережно зберігати – ставити можна тільки поруч, а не одна на одну. Якщо ігнорувати цю пораду, вони можуть прослужити менше. Склянку з гарячим напоєм не можна ставити у холодильник, бо різкий перепад температури погано позначиться на матеріалі посуду. Боросилікатне скло, з якого зроблені склянки, є безпечним, надійним та міцним матеріалом. При нагріванні від не виділяє токсини, що є дуже важливим показником якості.