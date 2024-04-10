Володимира Криська у 2017 році затримали за вимагання і отримання хабара від вінницького бізнесмена.

Новим керівником Держрибагентства Тернопільщини став підозрюваний у хабарництві колишній депутат з Вінниччини. Володимира Криська у 2017 році затримали під час вимагання і отримання неправомірної вигоди від вінницького бізнесмена в розмірі 3 тис. доларів. Через рік справу проти нього закрили через примирення сторін, пише Zaxid.net.

Нового начальника Володимира Криська колективу управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм 8 квітня представив в.о. начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський.

Керівник обласної адміністрації поставив перед новопризначеним чиновником кілька завдань, йдеться на сторінці ТОВА в Facebook, основне з яких – це боротьба з браконьєрством, а також допомога та підтримка підприємств рибного господарства і співробітництво з місцевими громадами.

Під час представлення Володимир Важинський не зазначив, що раніше Володимир Крисько працював у Вінницькій області. Він був депутатом Вінницької обласної ради і очолював постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр. На початку вересня 2017 року прокуратура Вінницької області повідомила, що Володимира Криська підозрювали у вимаганні та отриманні хабара у розмірі 3 тис. доларів за позитивні висновки комісії, яку він очолював.

За інформацією видання «20 хвилин» в травні 2018 року правоохоронці перекваліфікували статтю, яку інкримінували Криську, на шахрайство (ч. 1 ст. 180 КК України), тож йому загрожував вже не реальний термін ув’язнення, а штраф або умовне покарання.

У листопаді 2018 року після кількох судових засідань суддя Вінницького міського суду Дмитро Шлапак зняв усі обвинувачення з Володимира Криська. Підставою для такого рішення стало примирення бізнесмена, від якого депутат вимагав кошти, і обвинуваченого. Прокурор Вінницької прокуратури на суді не заперечив проти закриття кримінального провадження у зв’язку з примиренням сторін.

Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення суду і в лютому 2019 року Вінницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і повернув справу Криська на повторний розгляд. Вже в травні 2019 року Вінницький міський суд знову задовольнив клопотання захисників Володимира Криська.