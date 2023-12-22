Нещасний випадок у Збаражі зареєстрували працівники місцевого відділення поліції №4.

До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що на подвір’ї її батька придавило деревом.

При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що чоловік зрізав дерево, але не встиг вчасно відійти і воно впало на нього. Тіло збаражчанина виявили родичі, які за деякий час вийшли з будинку на вулицю. Проте він уже не подавав ознак життя.

Триває слідство згідно із статтею 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”.