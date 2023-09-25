Протягом минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували дев’ять пожеж.

Про це повідомляють у ДСНС.

23 вересня о 10:50 виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Пожежу на площі 300 м.кв ліквідували рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини;

13:58 – пожежа сухої трави на відкритій території на площі 200 м.кв. поблизу вулиць Київська-Смакули в м.Тернопіль. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини;

15:25 – пожежа дерев’яної альтанки в м. Тернопіль на вул. Броварна. Вогнем знищено 1 м куб. дров та дерев’яне облицювання, пошкоджено покриття альтанки на площі 10 м кв. Пожежу ліквідовано відділенням чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано розташований поряд житловий будинок.

15:43 – пожежа сухої трави на відкритій території на площі 10 м.кв. в с. Петриків Великоберезовицької територіальної громади. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини;

19:52 – пожежа сміття на відкритій території на площі 70 м.кв в с. Дмухівці Козлівської територіальної громади Тернопільського району. Пожежу ліквідовано силами чергового караулу місцевої пожежної команди сел. Козлів;

24 вересня о 10:10 в с. Старий Олексинець Лопушненської територіальної громади Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено господарський інвентар, солому та покрівлю господарської будівлі на загальній площі 60 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом добровільної пожежної команди с. Старий Олексинець. Під час гасіння пожежі врятовано житлову та господарську будівлі;

16:16 – виникла пожежа сміття на відкритій території в м. Тернопіль на вул. Подільська на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

16:31 – в с. Озеряни Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа комбайна «John Deere 9780i CTS» на відкритій території. Вогнем пошкоджений шнек комбайна на площі 2 м.кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною місцевої пожежної команди с. Озеряни. Під час гасіння пожежі врятовано даний комбайн;

19:16 – пожежа господарської будівлі в с. Ярославичі Зборівської територіальної громади Тернопільського району. Вогнем знищено господарську будівлю на площі 25 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17 -ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.