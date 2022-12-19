Віртуальні казино роблять все, щоб привернути до себе увагу більшої кількості користувачів. Розробники платформ співпрацюють з ведучими провайдерами, постійно розширюють асортимент ігор. Грати в автомати можна не тільки на гроші, проводити час з азартом гемблери можуть навіть безкоштовно. Для цього казино і пропонують демонстраційні формати слотів, других ігор. Це дуже зручно, адже можна спробувати свої сили в нових розвагах і тільки після кількох раундів вирішувати, переходити до грати на гроші чи ні.

Що таке безкоштовна гра

Онлайн казино ніколи не буває в «мінусі», свій прибуток платформа отримає в любому випадку. Для залучення нових гравців їм пропонують грати безкоштовно в ігрові автомати без обов’язкової реєстрації на сервісі, ставок. Для гри гемблер отримує від казино віртуальні кредити, він сам ними розпоряджається, але не має права перетворити їх в реальні кошти на рахунку.

Гра без реєстрації дає можливість ознайомитися з правилами автомату, подивитися, які бонусні опції є всередині, чи відповідає заявлений рівень віддачі реальності. У гравця є час розробити власну стратегію, після цього за бажанням переходити до основної гри з реальними грошима.

Можна виділити найбільш популярні напрямки в слотах різних казино, які гемблери запускають в безкоштовному режимі:

фруктові слоти. Класичні ігри з фруктовими мотивами. Максимально гравець може отримати 125000 монет, подвоїти виграш дозволяє ризик-гра, не менш цікавий бонусний раунд.

книжки — дуже популярний жанр автоматів з рівнем віддачі в районі 96%. Виграш збільшує бонусний символ. Гравці можуть використовувати фріспіни на ігровому полі.

піраміди та пошуки золотих скарбів. Такі автомати також можна назвати класичними. Для збільшення виграшу є скатер та вайлд. Ризик-гра дозволяє в два і більше разів збільшити виграш.

Це лише невелика частина автоматів, які зазвичай обирають для себе гравці. Наявність демонстраційного режиму дозволить оцінити шанси на перемогу та гарний куш. Після безкоштовного режиму гравець за бажанням може пройти реєстрацію на сайті та почати вигравати реальні кошти.

Чому демо версія вигідна?

В світі віртуального казино існує дуже велика конкуренція. Платформи намагаються збільшувати свою аудиторію вигідними пропозиціями, бонусами, акціями. Дієвий інструмент в такій стратегії — безкоштовна гра в обраний автомат. Тестовий режим допомагає казино популяризувати свою платформу, про них дізнається велика кількість гемблерів, які вже мають досвід в віртуальних іграх та новачків, які тільки вивчають цю галузь.

За даними статистики, більшість тих, хто вирішив спробувати свої сили в демо версії, після кількох раундів переходять до гри на гроші. Спочатку їх ставки мінімального розміру, але вони швидко збільшуються, адже виграш не змушує на себе чекати. Користувачі обирають демо версію автоматів, адже так не несуть ніяких фінансових втрат, вони просто отримують задоволення. Грати можна без обмежень, цілодобово. Всі функції слотів, автоматів, які є в основній грі повністю зберігаються і в демо версії. Для початку гри просто оберіть апарат та натисніть кнопку «Старт».