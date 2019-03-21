67-річна жителька Монастириського району мусить повернути державі використану субсидію. Жінка приховала факт купівлі квартири в Івано-Франківській області. Відтак її доведеться віддати понад двадцять тисяч гривень, які були передбачені субсидією.

Як повідомили у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в області, 67-річна пенсіонерка з села Лазарівка внесла неправдиву інформацію в декларацію щодо доходів і приховала факт придбання об’єкта нерухомості, вартість якого перевищує 50 тис. грн. Це викрили співробітники Монастириського відділення поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.

Упродовж 2018-го року жителі Тернопільщині були змушені повернути використаних субсидій на 6 мільйонів гривень, – повідомив директор департамент соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. За його словами, такі випадки в області поодинокі.

«Це трапляється через те, що окремі люди до кінця не показували правду, зокрема приховували факти покупки нерухомості, не вносили в декларації доходи зареєстрованих членів домогосподарства. Рекомендуємо ставитися чесно і відповідально до заповнення декларацій, завжди вказувати правдиву інформацію. А якщо є факти зміни реєстрації членів домогосподарства, або ж покупка вартістю на 50 тис грн., про це варто повідомити органи соціального захисту населення. І тоді ніхто нічого повертати не буде. А загалом кількість тих осіб, які повинні повернути використану субсидію невелика – близького одного відсотка. На субсидії щомісяця спрямовується понад 195 мільйонів гривень, а до повернення підлягає лише 6 мільйонів за цілий минулий рік», – відзначив Вадим Боярський.

Додамо, в області нині нараховують близько 110 тисяч користувачів субсидій, більшість з них отримує готівку.

Софія Романська