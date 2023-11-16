З початком повномасштабної війни в Україні різко змінився ринок праці – на сьогоднішній день понад чверть мільйона українців перейшли на фріланс. Схожа тенденція спостерігалася за часів пандемії Covid-19, але у 2023 році набула дещо іншого формату та своїх особливостей.

Фріланс як альтернатива

На жаль, сучасні реалії характеризуються нестабільністю та постійними змінами – досить великий відсоток фрілансерів, що прийшли після початку війни, розглядають такий вид роботи, як додатковий заробіток та можливість застосувати свої навички. На сьогоднішній день саме цей ринок вважається одним з тих, що найбільше розвиваються, оскільки дає можливість працювати віддалено. У пошуках додаткового доходу вибір такого шляху вважається найбільш оптимальним, адже якщо, наприклад, ті ж азартні ігри в умовному VIP Casino не можна розглядати як спосіб заробітку в інтернеті, то фріланс відмінно підходить до цієї категорії.

Станом на осінь 2023 року спостерігається кілька тенденцій на українському ринку фрілансу:

Найпопулярнішим напрямком вважається дизайн та арт – його обирають понад 33% працівників;

Понад 40% обрали фріланс після початку війни;

Найпоширеніший вік кандидатів – від 18 до 23 років;

Чоловіків більше – 53%.

Другою за популярністю категорією фрилансу в Україні вважається програмування. Що характерно, у ній переважна більшість працівників чоловіки – майже 90%.

Зворотний бік медалі зростання популярності цього напряму – це зниження доходів. Про це говорять приблизно 40% тих, хто працював на фрилансі до війни та продовжує сьогодні. Втім, чималий відсоток і тих, у кого прибутки збільшилися – таких майже 33%. Як і раніше, багато залежить від персональних навичок, портфоліо та рейтингу, який кандидати мають на різних платформах для фрилансу.

Ідеальний фрилансер – який він?

Зростаюча популярність даного формату роботи, безсумнівно, призводить до високого рівня конкуренції, а особливо складно доводиться тим, хто тільки починає цей шлях. Замовники тих чи інших проєктів завжди мають можливість віддати перевагу більш досвідченим кандидатам. Згідно з дослідженнями українського сервісу Freelancehunt, основним критерієм, на який звертають увагу замовники є наявність релевантних робіт у портфоліо кандидата – так вважають понад 68% замовників.

Важливим фактором вважається і оголошена ціна за свою роботу, тому завжди важливо тверезо оцінювати ринок, а іноді й погоджуватись з його умовами. При виборі кандидата замовники найбільше звертають увагу на його портфоліо, а потім на відгуки інших роботодавців. Згідно з опитуванням замовників, лише менш як 5% з них можуть не брати до уваги портфоліо кандидата, обираючи його для свого проєкту, тому наявність досвіду в суміжній роботі завжди важлива. Існує також поширений міф, що безпосередньо профіль фрилансера є головною запорукою його успіху на ринку. Безумовно, це важливо, але як показують ті самі дослідження, понад 60% замовників не звертають увагу на наявність аватарки, а 78% не звертають увагу на вік кандидата.