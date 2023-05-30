Дорожні «пригоди» закінчилися для 38-річного чоловіка кримінальним провадженням та двома адміністративними протоколами.

На дорозі у селищі Вишнівець Кременецького району працівники поліції документували факт порушення правил дорожнього руху одним з місцевих жителів. У цей час на поліцейського, котрий стояв на узбіччі, ледь не наїхав інший водій. Правоохоронці зупинили автівку і помітили, що кермувальник нетверезий. Що сів за кермо напідпитку – зловмисник не заперечував, але запропонував вирішити питання, проїхавши до нього додому. Обіцяв 1000 американських доларів хабара.

Поліцейські на місце події викликали слідчо-оперативну групу і задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, чоловікові оголошено підозру за частиною 1 статті 369 ККУ. Щодо порушника також складено адміністративні протоколи за статтями 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.