Три тисячі гривень за непритягнення до адмінвідповідальності пропонував поліцейським житель Кременеччини.

Працівники сектору реагування патрульної поліції під час патрулювання зупинили іномарку. У ході розмови правоохоронці зауважили, що водій поводиться дивно і від нього несе алкоголем.

Пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився і спробував відкупитися.

Про інцидент правоохоронці повідомили керівника Кременецького райвідділу поліції та внутрішню безпеку.

За надання неправомірної вигоди службовій особі порушник відповідатиме перед законом згідно із статтею 369 Кримінального кодексу України.