Жителю Бучача загрожує до чотирьох років позбавлення волі за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським.

Хабарем чоловік намагався вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

На лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників групи реагування патрульної поліції про те, що в Бучачі місцевий житель, котрого зупинили за порушення правил дорожнього руху, за кермом перебуває нетверезий. До того ж чоловік, аби на нього не склали протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння, пропонує поліцейським 700 євро хабара. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП – на водія теж складено.