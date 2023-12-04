Намагаючись відкупитися хабарем, заліщанин тепер нестиме ще й кримінальну відповідальність.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що водій автомобіля «Рено» пропонує неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала корупційне діяння жителя Заліщицької громади. З’ясувалося, чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування поліцейські помітили, що він нетверезий. На прохання пройти тестування на стан алкогольного сп’яніння зловмисник відмовився та став пропонувати поліцейським 30 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Відповідальність за статтею 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП заліщанин теж нестиме.