Давали сто і двісті доларів: п’яні водії хотіли “відкупитися”, натомість підуть під кримінал

Аби уникнути відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані, двоє жителів Тернопільської області намагалися розв’язувати питання за допомогою грошей.

Восьмого квітня у комендантську годину в Кременці наряд групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль “Opel”. Кермувальник виявився напідпитку і спробував відкупитися від людей у формі. За нескладання протоколу відповідно до статті 130 КУпАП, запропонував 100 доларів.

Того ж дня в Почаєві за порушення правил дорожнього руху працівники поліції зупинили й водія автомобіля «ВАЗ-2109».

При розмові правоохоронці відчули запах алкоголю і запропонували чоловікові пройти освідчення. Порушник зробити це відмовився і попросив, аби поліцейські не складали протокол. Дану “послугу” оцінив у 200 доларів.

У обох випадках працівники поліції повідомили про те, що розмова записується на відеореєстратор і за надання неправомірної вигоди службовій особі можна отримати крім адмінки ще й кримінальну відповідальність.

Кермувальників це не спинило і як наслідок – на місця подій виїжджала слідчо-оперативна група.

Обидва факти слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.