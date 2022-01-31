Коли періодично дивлюся якісь серії з “Ментівських війн. Харків” з харизматичним Артемом Позняком у головній ролі, то щиро кажучи, відчуваю певне задоволення: навчилися таки в Україні робити непогані серіали, нічим не гірші за російські “Менты”, “Крот”, “Внутреннее расследование”.

І типи кримінальних персонажів вельми колоритні, і служителі закону правдоподібні (хоч і не без грішків, але свою справу знають і роблять її ефективно). Однак, зізнаюся, найбільший інтерес викликають типажі корумпованих і пов’язаних круговою порукою до мозку кісток начальників різного рівня – високих чинів у правоохоронних структурах, мерів і т. д. Респектабельних, величних, сповнених турботи про громаду і солодкомовних перед камерами та на публіці й водночас – аморальних, корисливих і цинічних під час обговорення таємних оборудок у вузькому колі.

Отоді й думається; цікаво, кіно згущує фарби, чи відображає нашу реальність такою, якою вона є? Невже висока посада справді безнадійно “скурвлює” людей? І це відбувається всюди, чи є нашим унікальним українським надбанням, значною мірою породженим менталітетом і сформованим ним традиціями і звичками?

А ще іноді виникає думка: а чому б вітчизняним кінематографістам не навідатися в наші краї не лише для зйомок фільмів про славетну минувшину або ж чогось на кшталт “Івана і кобили” (на перегляді яких кінозали, звичайно, ломляться від зацікавлених глядачів), а щоб створити щось на кшталт… ну, скажімо, “Ментівські війни. Тернопіль”? Ні, нічого такого не маю на увазі – у нас все чисто, законно і головне – вишиванково-патріотично, але… може фантазія щось би та й підказала сценаристам і режисерам…