Лото Максима належить до українських національних лотерей та вважається однією з найбільш надійних та популярних. Вже протягом багатьох років у гравців є можливість грати та вигравати великі суми, просто вгадуючи номери на ігровому полі.

Але чи справді все настільки просто і як часто вдається гравцям зірвати джекпот Лото Максима, який сьогодні складає понад 10 млн грн?

Як часто виграють джекпот в Лото Максима

Джекпот вважається головним призом будь-якої лотереї. Він формується відповідно до проданих білетів. Чим більша кількість людей бере участь у грі, тим більшою буде головна грошова винагорода. Тож не дивно, що в Лото Максима такий приз складає понад 10 млн грн. Адже в цю лотерею грають тисячі людей з усіх куточків країни.

Оскільки трансляція розіграшу проводиться на щоденній основі, джекпот може довго накопичуватись. В середньому головний приз забирають раз на кілька місяців. Це не завжди вся сума, може бути лише частка від неї, наприклад, якщо гравець поставив на кілька комбінацій, але вгадав лише 1 з них.

Як щодо порівняно нещодавніх виграшів? Наприкінці лютого цього року одному з гравців Лото Максима пощастило забрати понад 1 300 000 гривень. Все тому, що він повністю вгадав одну комбінацію. Але оскільки від його імені в розіграші брали участь 3 комбінації, а інші 2 не були вгадані, йому дістався не весь призовий фонд. Втім, погодьтеся, що це непогана сума для того, аби змінити життя на краще. Враховуючи, що на лотерейний білет гравець витратив всього 60 грн.

Як виграти головний приз в Лото Максима

Такі випадки, як описаний вище, трапляються доволі часто. Зустрічаються також і повні збіг чисел – тоді гравець забирає ще більшу суму з призового фонду Лото Максима.

Чи можна якось спрогнозувати наперед свою перемогу у грі? На жаль, або на щастя, ні. Лотерея – це завжди питання випадку та удачі. Ви можете хіба що трохи підвищити свої шанси на перемогу. Наприклад, якщо:

Купляти велику кількість лотерейних білетів. Компанія не виставляє ніяких обмежень щодо кількості ігрових бланків, які може заповнювати один гравець. Всього один лотерейний білет чи з десяток — все на ваш розсуд. Граючи кількома лотерейними білетами, головне дотримуватися простого правила – на кожному випробовувати іншу стратегію заповнення. Вивчіть статистику гри. Вона показує, що послідовні числа майже не випадають. Тобто вибирати, наприклад 4, 5, 6, 7 тощо – це звести шанси на перемогу у грі майже до нуля. Де можна ознайомитися зі статистикою? Безпосередньо на сайт УНЛ. Там ви знайдете результати попередніх розіграшів, а також перелік номерів, які випадають найчастіше. Ви навіть можете вписати в спеціальне поле комбінацію, яку плануєте вибрати на наступний розіграш. І вже за кілька секунд система покаже, чи був такий набір чисел виграшним протягом минулих ігор. Складіть список своїх щасливих чисел. Згадайте, які цифри або ж числа асоціюються у вас з приємними подіями. Випишіть їх і комбінуйте між собою, заповнюючи лотерейний білет.

І, звісно, важливе правило та запорука виграшу – грати якомога частіше і не покладати рук, якщо гра пройшла не так, як вам хотілося. Вивчайте поради переможців, читайте їхні інтерв’ю, можливо, якась історія надихне вам на випробовування певної стратегії або ж підкине ідею, як грати в Лото Максима, щоб удача вам усміхнулася.