Чи потрібна легалізація казино в Україні?

На початку 2020 р. Верховною Радою України в першому читанні було прийнято проєкт закону про легалізацію азартних ігор. Усі офлайн-заклади було зачинено, українська гемблінг-індустрія перейшла в онлайн-формат, як от Золотий Кубок.

Які перспективи та переваги легалізації ігрового бізнесу? Чи, може, варто залишити все як є? Проаналізуймо ситуацію.

Новий закон

Основні тези попередньо прийнятого закону такі:

Розміщення ігрових залів та букмекерських контор (БК) лише в готелях рівня 3–5 зірок. Визначено вимоги щодо боротьби з лудоманією (ігровою залежністю). Покарання за гру в нелегальних казино будуть нести 3 сторони – гравець, організатор казино та правоохоронні органи у випадку бездіяльності.

Перенесення казино в готелі не вирішить проблему усунення ігрових залів із вулиці. Заможні гравці можуть скористатись послугами казино в Лас-Вегасі чи Монако, їм не обов’язково робити ставки в українському готелі. А незаможні, яких більшість, не зможуть скористатись «готельним» варіантом. Насправді немає проблеми розташувати ігровий зал в окремому приміщенні. Та чомусь депутати проголосували саме за готелі. Можливо, ситуація ще зміниться.

Вимоги, пов’язані з профілактикою та боротьбою з ігрозалежністю, є обов’язковими до виконання. Це будуть різноманітні заходи, наприклад, ідентифікація гравців із метою недопущення лудоманів або обмеження їхньої гри у часі та за розміром ставки, що деякі онлайн-казино практикують і зараз. Закон передбачає більш суворий варіант – аж до повного недопущення таких гравців до ігрового залу.

Переваги легалізації казино в Україні

Їх доволі багато, зупинимось на основних.

Офіційне працевлаштування українців

Українці зможуть отримати величезну кількість вакансій з конкурентною зарплатою. Причому це буде офіційне працевлаштування, що передбачатиме запис у трудовій книжці, соціальну захищеність та ін. Ця теза актуальна як для офлайн-, так і для онлайн-казино.

Бюджет України отримуватиме значні регулярні поповнення

Бюджет Британії отримує з казино близько 19 млрд доларів в рік, Італії – 21 млрд. Щодо України експерти прогнозують різні цифри – щонайменше кілька мільярдів гривень.

У тій же Британії доволі значна частина прибутку від казино йде на благодійність. США з 2014 до 2017 рр. скерували близько 2 млрд доларів, отриманих із ігрової індустрії, у соціальну сферу, зокрема, на створення робочих місць.

Демонополізація та декриміналізація ринку

Нормалізація ігрової сфери та реальна конкурентна боротьба – такі напрямки індустрії азарту стануть основними замість тінізації та відмивання грошей. Як наслідок– покращення сервісу в казино та адекватне їхнє сприйняття громадськістю.

Захист інтересів гравців

Враховуючи наявність у закладів та сайтів державної ліцензії, гравці будуть захищені юридично. Це підвищить лояльність до казино самих гравців та дасть їм змогу зосередитись на чесній грі.

Відсіювання неповнолітніх (21+) та лудоманів

Ця перевага дасть змогу захистити ігрозалежних осіб та їхні сім’ї, а також дітей і підлітків від шкідливого впливу гемблінгу.

Висновки

Жорсткі заборони ніколи не приносили користі. Легалізація азартних ігор дасть змогу індустрії вийти з тіні та покращити життя українців.