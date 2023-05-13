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Аварія з потерпілими трапилась на перехресті вул. Крушельницької-Хмельницького та набула неабиякого резонансу.

У водієві Audi Q7 читачі «20 хвилин» впізнали відомого у Тернополі перекупника автомобілів

— У крові водія виявили 2,32 проміле алкоголю, — повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в області.

За попередньою інформацією, водій Audi здійснив наїзд на дорожнє огородження на вул. Руській, далі поїхав з місця події і в районі Технічного університету, повертаючи на вул. Хмельницького, зіткнувся ще з однією автівкою.

Коментарі (стиль максимально збережено):

“І ніхто не скаже що то барига, який перетинає кордон вільно і ганяє машини))

Якщо має проблеми то з поліції має чудака, що кришує. Чому немає даних про нього?)))) Бо замнуть. Є**на корупція. Бідні воюють, а кончені блатують”.

“Святі гроші все порішають, хто буде спорити?”.

Чи можна Україну нинішню любити?

Чи можна, справді, Україну нинішню любити?

Чи вона більше варта, щоб її жаліти?

За те, що доля “ощасливила” таким сусідом,

Який щодня несе їй незліченні біди

То, може, на тім фоні сталося велике диво,

Й держава наша вже і правова, і справедлива?

Та ні – воюють переважно ті, кого вдалося мобілізувати,

А покидькам мажорним на усе оце начхати,

Вони як жили “в кайф” собі – так і живуть,

Заллють у себе кілька проміле – й машини б’ють,

На автах тих своїх “крутих” гарцюють

Без страху, що впіймають їх і теж мобілізують,

Ну, а коли не має страху нині ця мерзота –

Народу решта зведена до рівня ідіотів,

Не вірите? Коментарі читайте в соцмережах –

Там люди кажуть те, що думають, не брешуть

Здається, швидше московитів за Урал ми заженемо,

Аніж народу віру в справедливість повернемо,

Коли хтось кров здає й по кілька гривень на сприяння фронту відкладає,

А поряд “крута” пика розважається і “тьолок” в саунах збирає,

Коли десь на пікап скидаються громадою всією,

А сволотня мажорна тішиться прилюдно невразливістю своєю,

Важке питання неминуче виникає:

Чи ця держава щось людське у собі має?