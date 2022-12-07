“Чужі не зламали і своїм не дам”: Пташка відреагувала на скандал, який виник після вручення їй ордена Зеленським

Парамедикиню-доброволицю, колишню полонену Катерину Поліщук (позивний Пташка), яка до останнього боронила Азовсталь, почали цькувати у соцмережах під дописом про вручення їй президентом України державної нагороди.

2 грудня президент Володимир Зеленський нагородив звільнених із полону захисників та захисниць України. Зокрема, орден За мужність III ступеня отримала Катерина Поліщук, пише НВ.

В одному з дописів у Facebook вона заявила, що присвячує нагороду полеглим побратимам, та подякувала президентові за його лідерство під час повномасштабної війни.

«Поважаю та всім серцем підтримую нашого президента і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер і керівник. Не всі рішення зрозумілі широкому загалу, проте шлях до перемоги стрімкий і наполегливий», — написала захисниця.

Проте під дописами її почали критикувати й цькувати, залишаючи коментарі на кшталт «гроші не пахнуть» та називаючи «запроданкою» (скриншоти є тут).

У неділю, 4 грудня, Катерина Поліщук заявила, що така реакція деяких коментаторів була для неї очікуваною і подякувала тисячам людей, які її підтримали.

«Чужі не зламали і своїм не дам. Я чекала такої ситуації, бо ідеальний образ мене малював кожен і риси цього ідеалу були в кожного свої. А тут виявляється в мене і думка своя є, і людиною без позиції мене не назвеш, і ще й огризаюсь, а не мовчки каміння спиною ловлю[…] Сталевію далі; гартуюсь і будую план подальшої дипломатичної та медійної роботи для звільнення наших хлопців і дівчат», — написала вона.