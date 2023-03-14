Чотири пожежі ліквідували на Тернопільщині

Минулої доби на Тернопільщині ліквідовано 4 пожежі.

Зокрема, о 11:28 у селі Панівці Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено перекриття будівлі на площі 10 м.кв. та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 10 м.кв. Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою селища Мельниця-Подільська. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

О 12:23 у місті Борщів Борщівської територіальної громади Чортківського району спалахнула господарська будівля. Внаслідок пожежі знищено дитячий квадроцикл, меблі та речі домашнього вжитку на площі 24 м кв, пошкоджено автопричіп та речі домашнього вжитку на площі 10 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано 3 будівлі та 1 автопричіп.

О 19:34 у селі Городниця Скалатської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа окремо стоячого дерева на відкритій території на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 24 державної пожежно-рятувального поста 20 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

О 20:25 у селі Капустинці Збаразької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 29 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

“Для запобігання пожежам необхідно неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Нагадуємо, що у разі виникнення пожежі необхідно негайно сповістити Службу порятунку, за номером “101”, або “112” та діяти відповідно до інструкцій рятувальників. Пам’ятайте, що своєчасне реагування може врятувати життя та майно”, – наголошують вогнеборці.