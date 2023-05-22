Чотири будівлі ледь не знищив вогонь на Тернопільщині

Минулих вихідних вогнеборці ДСНС врятували від вогню 4 будівлі.

Зокрема, 20 травня о 18:13 у с. Кутиска Лановецької ТГ Кременецького району виникла пожежа на території приватного домогосподарства, внаслідок якої знищено тюки з соломою на площі 8 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та добровільної пожежної команди с. Буглів.

О 23:20 у м. Чортків на вул. Шопена виникла пожежа побутового металевого вагончика. Внаслідок пожежі пошкоджено стіни та стеля даного вагончика на площі 15 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

21 травня о 02:29 у с. Вербів Підгаєцької ТГ Тернопільського району виникла пожежа приватного житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено дану житлову будівлю площею 90 м кв. пошкоджено стіни сусідньої житлової будівлі на площі 75 м кв. Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 3 сусідні будівлі.

О 17:00 у м. Тернопіль на вул. Коцюбинського, 22 виникла пожежа побутового сміття на відкритій території на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано відділенням частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

О 17:26 у с. Свершківці Товстенської ТГ Чортківського району на вул. Мелешківка, 2 виникла пожежа господарської будівлі, що належить місцевій жительці. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття господарської будівлі на площі 60 м кв., 10 м куб. дров, 5 тонн грубих кормів (соломи), 1 тонну зерна, електроінструменти, пошкоджено облицювання стін, речі домашнього вжитку на площі 60 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, місцевими пожежними командами сел. Товсте с. Литячі. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю.

Про це повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.