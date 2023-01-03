Чортківські школярі “напекли” для ЗСУ майже п’ять тисяч гривень

Шестеро друзів – п’ять хлопців та одна дівчинка вирішили теж внести свою лепту в історичну перемогу України над руснею.

Компанія самотужки напекла солодощів та продавала їх у людних місцях – на вокзалі, поруч із магазинами тощо. У результаті учні Чортківської ЗОШ №6 Арсен Кашуба, Владислава Чорній, Михайло Марковський, Андрій Васильєв, а також Андрій Мандзій та Остап Сигіль із Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича заробили 4850 гривень. Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

Всі кошти сьогодні передали до оперативного штабу, що діє при Чортківській міській раді. Гроші будуть використані на потреби військових Збройних Сил України із Чортківської громади.