В бюро розповідають про “чорні” та “сірі” схеми зловживань у військкоматах під час війни.

Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України відкрило понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, передає УНІАН.

“Тема воєнкомів є досить чутливою, вона резонує у суспільстві. Я маю на сьогодні дані, що після початку повномасштабного вторгнення Центри комплектування та соціальної підтримки (колись військкомати – УНІАН) почали дуже оперативно працювати і, наразі, ми говоримо, що у ДБР розслідується понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах. 21 людині уже оголошено про підозру, і вісім обвинувальних актів, в яких фігурує 16 осіб уже направлені до суду. Ми очікуємо вироків”, – повідомила вона.

За її словами, люди, які працюють у військкоматах і допомагають “ухилянтам” змогли “присвоїти до своєї кишені” десь більше одного мільйона гривень.

“Але відколи починаються кримінальні провадження і є підозра, що була отримана неправомірна вигода через зловживання службовим становищем, то досудове розслідування звертається до суду, який накладає арешт на майно, а це запорука того, що кошти будуть компенсовані у державний бюджет”.

Сапьян розповіла, що є “сірі” і “чорні” схеми, якими користуються в деяких військоматах.

“За долари в залежності від регіону і від періоду війни – в 2022 році за довідку про непридатність до військової служби на Донеччині просили півтори тисячі доларів, а на Львівщині – 3-5 тисяч доларів. Зараз така тенденція, що вартість за надання таких фальшивих документів зростає, бо є загроза потрапити за грати за такі злочини”, – повідомила вона.

При цьому зазначила, що “чорні” схеми – це видача “липових” довідок, оформлення інвалідності та опікунства, що не відповідає дійсності, а також організація за гроші переправки “ухилянтів” через кордон незаконним способом – через ліси, річки, в багажниках автівок. Сапьян нагадала про резонансне кримінальне провадження щодо Одеського воєнкома.

“За попередніми даними, він давав вказівки своїм підлеглим не призивати певних осіб. Це “сіра” схема”, – сказала вона.

Сап’ян наголошує, що випадки порушень фіксувалися не тільки на Одещині, але й у Вінницькій, Черкаській, Львівській, Київській областях.

“Ми розуміємо, що чим довше триває війна , то перед нами стає все більше викликів”, – додала вона.