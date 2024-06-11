Тернопільські рятувальники ліквідували пожежу в багатоквартирному житловому будинку.

10 червня о 19:00 виникла пожежа в одній з квартир на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку на проспекті Злуки в Тернополі. Вогнеборці, що оперативно прибули до місця виникнення надзвичайної події, о 19:12 локалізувати загоряння, а о 19:14 ліквідували пожежу.

Завдяки злагодженим діям співробітників вдалося врятувати житловий будинок, зазначають у ДСНС.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.