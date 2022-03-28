Уже другий святковий захід для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб провели цими днями місцеві волонтери спільно з небайдужими підприємцями у Тернополі в ресторанному комплексі «Оскар».

Під час свята гостей розважали актори Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, які підготували для дітей цікаву виставу та солодкі гостинці.

Побував на благодійному заході і привітав учасників свята міський голова Сергій Надал.

«Під час цієї війни серед питань, які найчастіше задають діти, це: чому це відбувається, чому ці люди хочуть забрати наше житло та хочуть вбивати. Сьогодні усім важко повірити, у що у нас час в нашій країні є діти, які засинають вночі у підвалах чи бомбосховищах під звуки ракет. Важко повірити, що сьогодні у нашому високотехнологічному світі й у нашій мирній, чудовій країні є діти, які народжуються у сховищах під звуки бомбардувань», – звернувся до присутніх Сергій Надал.

Міський голова побажав дітям з числа внутрішньо переміщених якомога швидше знайти у Тернополі нових друзів, щоб у них з’явились нові мрії, плани, бажання.

«Сьогодні ви вже стали частиною нашої дружньої єдиної громади Файного міста Тернопіль, і ми докладемо максимум зусиль, щоб тут ви почували себе, наче вдома. Адже лише єднаючись, ми отримаємо швидку перемогу над ворогом. Україна буде завжди! Україна понад усе!», – наголосив Сергій Надал.