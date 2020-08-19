У Тернополі більше немає партії «Самопоміч» – колишні активісти розбіглись по інших партіях перед новими місцевими виборами.

Як пише Громадське слово, депутати міської ради Тернополя з фракції політичної партії «Самопоміч» Юрій Штопко та Назарій Зелінка публічно заявили про намір балотуватися від партії «Голос» до наступної міської ради. Ще один депутат Віктор Генсерук був присутній на прес-конференції партії, яка підтримує Сергія Надала – Порядок. Справедливість. Відповідальність. Туди ж зібрався і перший номер списку Андрій Грицишин.

Це означає, що фракція «Самопомочі» у міській раді Тернополя фактично припинила існування. Міська організація «Самопомочі» теж доживає останні дні.

Політичну силу, яка посіла друге місце на минулих місцевих виборах і провела до міської ради аж 7 депутатів, розвалили зсередини. Депутати Назарій Зелінка та Юрій Штопко публічно відреклися від «Самопомочі» і заявили про підтримку політичного проекту «Голос», який колись очолював відомий співак Святослав Вакарчук (згодом він заявив про складення мандату депутата Верховної Ради та вихід з партії). Обоє вже готуються до місцевих виборів під брендом «Голосу». А тернопільська міська «Самопоміч», очевидно, повторить долю обласної.

Нагадаємо, більше місяця тому лідер Тернопільської обласної організації «Самопомочі» Любомир Крупа заявив про входження фракції до депутатської групи «За майбутнє» майже у повному складі. Цікаво, що заступник голови Тернопільської обласної ради Крупа раніше неодноразово заявляв про неприпустимість політичного флюгерства, коли політики змінюють партії, як рукавички. Але, як кажуть, пливе час і змінюються принципи.

Та не зраджує своїм політичним принципам ініціатор ліквідації тернопільської «Самопомочі» Назарій Зелінка. Він чи не найдосвідченіший політичний флюгер?

Розпочинався політичний шлях Назарія Зелінки в політичній партії ПОРА. Українці досі пам’ятають одіозного лідера «Пори» В’ячеслава Каськіва, який після Революції Гідності поспішно втік з України.

Назар Зелінка перед місцевими виборами у 2010 році подався у політичну партію «За Україну» В’ячеслава Кириленка. Тодішній мер Тернополя Роман Заставний задіяв цю нову партію для повторного походу на вибори мера. Але з цією партією Назар не потрапив до Тернопільської міської ради.

На початку 2014 року Зелінка прибивається до партії “Сила Людей” (обведено на фото).

Однак перед місцевими виборами 2015 року вступає в партію «Самопоміч». І нарешті здобуває омріяний депутатський мандат.

Однак парламентські вибори 2019 року показали «нульовий» рейтинг партії. Відповідно й шанси на місцеві вибори у цієї партії також не більші від «0».

Тому Назарій починає активно шукати нову партію. Наразі це «Голос». У цю партію він перетягнув частину політичного активу партії «Самопоміч», зокрема теж діючого депутата міської ради від «Самопомочі» Юрія Штопка.

Чи залишаться вони у «Голосі», покаже час. Бо ще перед виборами 2019 року лідер «Голосу» Вакарчук заявив, що у партію не будуть запрошувати так званих «політичних коників-стрибунців», які за свою політичну кар’єру змінили багато партій. І це не просто слова колишнього лідера «Голосу», це один з основних принципів, яким партійці досі пишаються. Однак зрозуміло, що тернопільській «Самопомочі» це не допоможе. Її вже не буде. Тернопільським однопартійцям мера Львова Андрія Садового і голови партії «Самопоміч» можна висловити лише щирі співчуття. Коли у сусідньому Львові партія Садового претендує на перемогу на місцевих виборах, у Тернополі вона доживає останні дні…

Джерело: Громадське слово