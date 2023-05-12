11 травня черговим караулом місцевої пожежної команди села Шляхтинці ліквідовано пожежу сухого очерету на площі 4000 м кв. у Байковецькій об’єднаній громаді.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

“Чому люди так безглуздо поводяться і не враховують наслідки своїх дій? Пожежа не вибирає, що нищити – сухий очерет чи житлові будівлі. У даному випадку, робота місцевої пожежної команди допомогла врятувати життя та майно, контролюючи та гасячи велику пожежу, запобігла поширенню вогню на інші будівлі та прилеглу територію, що допомогло уникнути подальшої шкоди”, – наголошують вогнеборці.