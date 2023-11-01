За одну добу 31 жовтня у трьох дорожньо-транспортних пригодах травмувалися люди. Двоє чоловіків загинуло.

Близько 2:16 надійшло повідомлення від водія автомобіля “Opel Vectra”. Чоловік повідомив, що збив людину між селищем Заводське та селом Шманьківчики. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, потерпілий – житель Чортківського району 1985 року народження. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення, але врятувати життя йому не вдалося. Водій попередньо тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

У обласному центрі на автодорозі обхід м.Тернопіль, а саме на ділянці, де тривають ремонтні роботи, на червоний сигнал світлофора зупинився “ГАЗ-3301”. У цей час позаду у попутному напрямку рухався автомобіль “DAEWOO LANOS”. Його водій не встиг загальмувати та в’їхав у вантажівку. Як наслідок – кермувальник легкового авто отримав тілесні ушкодження.

Того ж вечора на Кременеччині слідчі зареєстрували ще одну аварію з летальними наслідками. Житель села Білокриниця, керуючи трактором марки «ЮМЗ», їхав додому через лісовий масив. Він не впорався з керуванням, техніка заїхала в яр та перекинулася. Трактор придавив 78-річного чоловіка до землі й він від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.