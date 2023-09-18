Чоловік знайшов у крамниці гаманець і відмовився повертати його власнику

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру із заявою про крадіжку.

Гаманець, який він забув у магазині, забрав один з відвідувачів і відмовився повертати. Сума збитків – 1 200 гривень.

Поліцейські прибули на виклик потерпілого й застали на місці 48-річного підозрюваного. На відео з камер спостереження, встановлених в крамниці, чітко зафіксовано момент, коли зловмисник брав з полиці чужий гаманець. Проте чоловік не визнавав своєї провини.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.