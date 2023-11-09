Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували три пожежі. На жаль, на одній із пожеж вогонь забрав життя людини, повідомляють у ДСНС.

Вчора вранці у селі Бариш Бучацької територіальної громади виникла пожежа приватного житлового будинку, внаслідок якої знищено ліжко, стіл та підлогу на площі 15 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили труп власника будинку, чоловіка 1967 року народження. Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини.

Сьогодні після опівночі на вулиці Текстильній у Тернополі виникла пожежа двоповерхового гаража у гаражному кооперативі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та електрогенератор на площі 48 м кв., пошкоджено стіни та стелю гаража. Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння врятовано автомобіль “Chevrolet Aveo” та три будівлі.

Близько 1-ї ночі у Збаражі горіло сміття у пластиковому сміттєвому контейнері. Вогнем знищено сміття та контейнер. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДСНС. Під час гасіння врятовано будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.