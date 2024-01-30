У Тернополі засудили чоловіка, який вкрав парфуми, заховавши їх у букеті.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, чоловік взяв з торгових стелажів магазину парфумовану воду торговельної марки «Расо Rabbane» Lady Million об`ємом 50 мл., заховавши її під букет квітів, який тримав у лівій руці.

Із викраденим майном, він, не маючи наміру розрахуватись за товар, пройшов повз касу та покинув місце вчинення злочину, вийшовши з приміщення магазину «Єва», в результаті чого спричинив ТОВ «РУШ» матеріальну шкоду на загальну суму 2053 (дві тисячі п`ятдесят три) гривні 50 (п`ятдесят) копійок.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, визнав в повному обсязі, підтримав обставини викладені в обвинувальному акті та суду показав, що літом 2023 року, у магазині «Єва», взяв з торгових стелажів зазначеного магазину парфумовану воду і пройшов повз касу, не розрахувавшись за неї. Крім цього, останній щиро розкаявся у вчиненому та вказав, що відшкодував завдану кримінальним правопорушенням матеріальну шкоду.

Суд засудив чоловіка до 1 року іспитового терміну.