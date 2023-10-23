Чоловік поцупив дитячі гроші і витратив їх на ігри в інтернеті

З повідомленням про крадіжку до Бережанського відділу поліції звернулася жителька району. Жінка повідомила, що з її банківського рахунку зникли понад 7 тисяч гривень.

Дільничні офіцери поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився співмешканець заявниці, 39-річний мешканець Саранчуківської громади. Чоловік та жінка вже деякий час не проживають разом, однак той знав код доступу до мобільного додатку і двічі скористався рахунком, на який надходили грошові виплати на дитину. Дитячі гроші чоловік витрачав на онлайн-ігри.

Підозрюваний визнав свою провину та зобов’язався повернути кошти.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження. За вчинене чоловіку доведеться понести покарання за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).