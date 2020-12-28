27 грудня тернополяни стали очевидцями незвичної для нашого міста картини.

На залізничному мості, що з’єднує вулицю Руська та проспект Степана Бандери в Тернополі, кілька екіпажів поліції перекрили одну смугу руху на автошляху та утримували на тротуарі чоловіка, повідомляє 0352.ua.

Фото з місця події у вайбер-спільноті “Корки Тернопіль” розмістив тернополянин Андрій. Згодом також з’явилося відео, яке тернополянка Тетяна опублікувала в групі “0352.ua Тернопіль” на Facebook. На відео видно, як поліцейські, затримавши чоловіка, поклали його на тротуар та зафіксували руки кайданками. Поряд також була присутня “швидка допомога”.

Як повідомив у коментарях до відео Андрій Об’єщик, невідомий чоловік намагався стрибнути з мосту, але його вчасно помітив водій “BMW”, який в той час проїжджав через залізничний міст та дивом встиг затримати відчайдуха.