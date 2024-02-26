Чоловік і жінка загинули в один день на Тернопільщині

Два летальних випадки в результаті отруєння чадним газом та предметами горіння трапилося на Тернопільщині у неділю, 25 лютого.

Про пожежу будинку в селі Зарубинці Збаразької територіальної поліцейським повідомив диспетчер служби надзвичайних ситуацій. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група. Після того, як пожежу рятувальники загасили та зайшли до приміщення, то виявили на ліжку бездиханне тіло чоловіка.

Загиблий – 49-річний господар будинку. Експерти встановлюють причину загоряння, але припускають, що пожежа трапилася в результаті куріння в ліжку. Про зачинені двері та дуже гарячі вікна надійшло повідомлення на лінію “102” від жительки селища Козова. Жінка припустила, що в будинку сусідки пожежа.

На місце події виїжджали працівники служби надзвичайних ситуацій та поліцейські. Пожежі не було, але зайшовши до будинку, фахівці відчули високу та запах газу, а в кімнаті побачили тіло власниці помешкання. Жінка 1940 року народження померла від отруєння чадним газом.

Обидва факти слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.