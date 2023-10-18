Чоловік і жінка потрапили під колеса автомобілів на Тернопільщині

Порушення правил дорожнього руху – основна причина аварій, загибелі та травмування людей. І порушують ці правила не лише водії, але й пішоходи.

17 жовтня під колеса автомобілів потрапили двоє перехожих. У селі Підзамочок Чортківського району водій автомобіля “Opel” допустив наїзд на 24-річного чоловіка.

За попередньою інформацією, потерпілий вийшов з-за перешкоди на проїзну частину дороги, а кермувальник не встиг вчасно загальмувати. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Переходила у невстановленому місці проїжджу частину дороги й жителька Теребовлі 1942 року народження. І як наслідок – вона потрапила під колеса “Mersedes-Bens Е220”. Жінку з переломами госпіталізували в травматологічне відділення.