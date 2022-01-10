Четверо загиблих: після страшної трагедії у лікарнях Тернопільщини влаштували перевірку. ФОТО

Через трагедію у Косівській лікарні на Тернопільщині перевірили лікувальні заклади, а зокрема експлуатацію кисневого обладнання. Інспектори Держпраці зробили попередження через порушення правил безпечного використання кисню.

Медики, які працюють із кисневим обладнанням, пройдуть спеціальне навчання. Як зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, із керівниками лікарень була проведена спеціальна онлайн-нарада.

«На позачерговому засіданні прийнято рішення щодо проведення позапланових перевірок. Було вирішено провести повторний інструктаж для відповідальних осіб, котрі працюють у реанімаційних відділеннях із підключенням балонів до систем подачі кисню. Керівникам медичних закладів нагадали про відповідальність за дотриманням усіх протипожежних правил та безпечне поводження з киснем».

Нагадаємо, у «ковідному» відділенні Косівської лікарні на Івано-Франківщині медпрацівник поставив «заупокійну» свічку при ввімкнених кисневих концентраторах. Насичене киснем повітря спалахнуло, охопивши полум’ям всю палату. Як наслідок – четверо людей загинуло.