Четверо тварин загинули у пожежі на Тернопільщині

24 січня підрозділи ГУ ДСНС України у Тернопільській області ліквідували три пожежі.

О 16:33 перше відділення чергового караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону залучалось до ліквідації пожежі господарської будівлі в селі Новосілки Шумської ТГ Кременецького району. Під час гасіння врятовано 1 будівлю, матеріальних цінностей орієнтовно на суму 300 тис. грн.

Внаслідок пожежі знищено будівлю площею 48 м.кв. 3 тони зерна, загинуло 4 голови худоби.

О 17:31 черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону залучався до ліквідації пожежі сміття у пластиковому сміттєвому контейнері, що виникла на вул. Крушельницької, 1 в м. Тернопіль. Вогнем знищено сміття на площі 1 м.кв.

О 20:52 друге відділення чергового караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону залучалось до ліквідації пожежі сміття у пластиковому сміттєвому контейнері, що виникла на вул. Шевченка, в м. Кременець. Вогнем знищено сміття та пластиковий сміттєвий контейнер на площі 2 м.кв.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.