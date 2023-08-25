У четвер, 24 серпня, на дорогах Тернопільщини трапилося дві автопригоди з потерпілими. Поліцейські встановлюють обставини обох подій.

Близько 14 години у селищі Дружба Микулинецької громади в ДТП потрапило літнє подружжя з Чернівеччини, котрі їхали автомобілем «Chevrolet Lacetti». Чоловік не впорався з керуванням автівки та з’їхав у кювет, де в’їхав в огорожу господарства. У результаті водій та його дружина отримали травми.

Ще одна автопригода трапилася у селі Качанівка Підволочиської громади близько 22 години. За попередніми даними, 15-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла під час здійснення маневру повороту, як наслідок, злетів на узбіччя та наїхав на 17-річну дівчину. Їх обох доправили до лікарні.

У водіїв взято кров для перевірки на вміст алкоголю.