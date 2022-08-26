Викрито групу з 5 осіб, що виготовляли та збували психотропи у Тернополі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури припинено протиправну діяльність групи осіб, що виготовляла та збувала психотропи. Їх затримано та повідомлено про підозри у скоєнні злочинів (ч.2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 5 тернополян в орендованій квартирі та гаражі в обласному центрі виготовляли амфетамін й солі PVP та продавали їх наркозалежним особам. За попередніми даними, такий «бізнес» приносив щомісяця близько 300 тис грн прибутку. Під час чергового виготовлення заборонених речовин у власноруч обладнаних «нарколабораторіях» їх викрили та затримали правоохоронці.

За результатами обшуків, проведених у помешканнях осіб, причетних до вчинення злочинів, виявлено та вилучено психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Розслідування здійснюють слідчі ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.