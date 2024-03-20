На Тернопільщині повідомлено про підозру посадовій особі комунального підприємства у порушенні правил охорони вод.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2021 року, перебуваючи на посаді головного інженера комунального підприємства, допустив скиди підприємства з перевищенням допустимих норм зворотних вод у річку Іква. Через забруднення річки скидами довкіллю заподіяно збитки на понад 660 тис грн. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області.

Також прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури подали до суду позов в інтересах держави про стягнення з відповідача понад 660 тис грн шкоди, заподіяної порушенням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі.