Через три дні мало б виповнитися 23 роки: на війні загинув молодий боєць з Тернопільщини

На війні загинув Дмитро Осадчий із села Ягільниця Чортківського району. 4-го листопада йому мало виповнитися 23 роки…

Про важку втрату повідомили на сторінці Нагірянської громади.

«Біль… Сум… Розпач… Не встигла громада оговтатись від тяжкої втрати, як знову прийшла страшна звістка. Загинув наш герой, наш захисник, наш воїн, який боронив нашу землю, наші родини, наш з вами спокій, – ОСАДЧИЙ ДМИТРО, 04 листопада 1999 року народження, із села Ягільниця.

Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі.

Нагірянська громада висловлює щирі співчуття матері та усій родині!

Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе.

Вічна пам’ять Захиснику України!

Герої не вмирають…”, – ідеться у дописі на сторінці громади.

Про дату та час зустрічі тіла загиблого буде повідомлено додатково.